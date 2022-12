இன்னும் எவ்வளவு காலம் என்று தெரியாது.. இருக்கிற வரை கட்சிக்காகவே உழைப்பேன்.. துரைமுருகன் உருக்கம்!

Chennai

சென்னை : "இருக்கிற காலம் இன்னும் எவ்வளவு என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இருக்கிற வரை கட்சிக்காக உழைப்பேன். என் தலைவன் கலைஞர். என் கட்சி திமுக" என உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார் திமுக பொதுச்செயலாளரும், நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன். பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா பொதுக்கூட்டத்தில் நெகிழ்ச்சியாகப் பேசியுள்ளார் அமைச்சர் துரைமுருகன்.

திமுகவின் மறைந்த மூத்த தலைவர் பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழாவில் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், எவன் கட்சிக்கு உழைக்கிறானோ, எவன் கட்சிக்காக பாடுபடுகிறானோ அவன் கட்சியில் இருக்கட்டும் எனப் பேசியுள்ளார்.

மேலும், மழைக்காலங்களில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் சிறப்பாக அரசு செயல்பட்டதால் இந்த முறை சென்னையில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை நீர் தேங்கவில்லை. அடுத்த ஆண்டு மழையை பற்றி பொதுமக்கள் கவலையே படாமல் இருக்கலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

