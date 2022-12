முகக் கவசம் அணிவது அவசியம்.. அந்த ‘ரூல்’ விலக்கிக் கொள்ளப்படவே இல்லை .. அமைச்சர் மா.சு சொன்ன தகவல்!!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த 15 நாட்களாக தமிழ்நாட்டில் நாள்தோறும் 4000 முதல் 5000 ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது, இதில் 10-க்கும் குறைவாக ஒற்றை இலக்க எண்களில் தான் கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது என தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகத்தில் முகக்கவசம் அணிவது விலக்கிக் கொள்ளப்படவில்லை, பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும், சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

சீனா, ஜப்பான் போன்ற 10க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இருந்து வருவோருக்கு கட்டாயம் விமான நிலையத்தில் கொரோனா பரிசோதனை இன்று முதல் நடத்தப்படுகிறது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா பரவல் மீண்டும் சற்று தலைதூக்கிய நிலையில் கொரோனா குறித்து மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் என்றும், கொரோனா நோயாளிகளுக்கான படுக்கைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

For the last 15 days, 4000 to 5000 RT-PCR tests are being done daily in Tamilnadu, in which single-digit numbers of corona affected cases have been reported, according to Tamil Nadu People's Welfare Minister M. Subramanian. Also, Ma.Subramanian has advised to wear face mask in public places and maintain social distance.