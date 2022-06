"அண்ணாமலை அறிவுப்பூர்வமா பேசுவார்னு நினைச்சேன்” சொன்னதை நிரூபிக்கணும் இப்ப.. பொங்கிய அமைச்சர் மா.சு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் முறைகேடு குற்றச்சாட்டுக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அண்ணாமலை, கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான 8 ஊட்டச்சத்து பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வாங்குவதில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இந்தக் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், டெண்டரே இன்னும் நிறைவடையவில்லை. அதற்குள் அதில் இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என அண்ணாமலை கூறுவது எந்த வகையில் நியாயம்? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Minister Ma Subramanian replies to BJP Annamalai's allegations of corruption, saying the tender is not over yet, How can Annamalai say that there is a loss in it?