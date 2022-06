இப்படியே பேசிக்கிட்ருந்தா.. “நல்லாருக்காது” - மதுரை ஆதீனத்திற்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை : மதுரை ஆதீனம் தொடர்ந்து திமுக அரசை விமர்சித்து வருகிறார். சமீபத்தில் எழுந்த தருமபுர ஆதீன மட பட்டின பிரவேசம் விவகாரத்திலும் அரசை கடுமையாக விமர்சித்தார் மதுரை ஆதீனம்.

இதைத்தொடர்ந்து, மதுரை ஆதீனத்திற்கும் தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் போக்கு இருந்து வருகிறது.

அறநிலையத்துறையை கொள்ளைக் கூடாரம் என விமர்சித்த மதுரை ஆதீனம், தொடர்ந்து இப்படியே பேசி வந்தால் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

HRCE Minister Sekar babu has warned that if Madurai Aedeemam continues to talk like this, appropriate retaliation will be given.