24 மணி நேரம் தான் கெடு.. விவரம் தெரிஞ்சு பேசுங்க அண்ணாமலை.. கொந்தளித்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டுகளை வைப்பதற்கு முன்பாக அதன் முழு விபரங்களையும் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் எனவும், எண்ணூர் அனல்மின் நிலைய விரிவாக்கத் திட்டம் குறித்து புரிதலின்றி அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை , பிஜிஆர் எனர்ஜி என்ற தகுதியே இல்லாத நிறுவனத்திற்கு ரூபாய் 4,400 கோடி காண்ட்ராக்ட்டை தமிழக மின்வாரியம் கொடுத்திருக்கிறது என குற்றம் சாட்டினார்.

மேலும் இனி அடிக்கடி தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு வரலாம் எனவும் மக்கள் வீடுகளில் யூபிஎஸ், ஜெனரேட்டர்களை வாங்கி வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எனவும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியிருந்தார்.

மின்கம்பம் சேதம்.. ட்விட்டரில் கூறிய“பொண்டாட்டி கொடுமை”.. செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த அல்டிமேட் கமெண்ட்!

English summary

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said that the Tamil Nadu BJP leader needed to know the full details of the Annamalai allegations before making the allegations and that he had criticized Annamalai for not understanding the Ennore Thermal Power Station expansion plan.