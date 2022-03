மின்கம்பம் சேதம்.. ட்விட்டரில் கூறிய“பொண்டாட்டி கொடுமை”.. செந்தில் பாலாஜி கொடுத்த அல்டிமேட் கமெண்ட்!

Chennai

சென்னை : மின்கம்பங்கள் சேதமானதாக ட்விட்டரில் பொண்டாட்டி கொடுமை என்ற பெயரில் இயங்கும் நபர் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், புகாருக்கு தீர்வு காணப்படும் எனக் பதிலளித்துள்ள தமிழக மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவருக்கு நகைச்சுவையாக அளித்துள்ள பதில் சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ட்விட்டரில் பொண்டாட்டி கொடுமை பி.ஹெச்.டி என்ற பெயரில் ஹேண்டிலை கும்பகோணம் காங்கிரஸ் கட்சியின் இணையவாசி என்ற அடைமொழியுடன் இணையவாசி ஒருவர் நடத்தி வருகிறார்.

ட்விட்டரில் மிகவும் பிரபலமான இந்த ஹேண்டிலில் பல சமூகம் மற்றும் அரசியல் சார்ந்த பதிவுகளை தொடர்ந்து பதிவிட்டு வரும் இவர் இணையவாசிகளின் ஃபேவரிட் நெட்டிசன் ஆவார்.

இந்நிலையில் " கும்பகோணம் கோட்டம் திருப்பனந்தாள் பகுதி குறிச்சி ஊராட்சியில் திருநாவுக்கரசு நஞ்சை நிலத்தின் வழியே செல்லும் HT மின் கம்பம் சேதமடைந்துள்ளது. இக்கம்பங்கள் மாற்றப்படுமா என அப்பகுதி விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு." என பதிவிட்டிருந்தார்.

இதற்கு பதிலளித்துள்ள தமிழக மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அன்பு சகோதரரே கவனத்திற்கு கொண்டு வந்ததற்கு நன்றி. மின்கம்பங்கள் தொடர்பான உங்கள் புகருக்கு விரைந்து தீர்வு காணப்படும். உங்கள் ட்விட்டர் ஹேண்டில் சம்பந்தமாக ஏதேனும் புகார் இருந்தால் நீங்களே தீர்வு காண முயலுங்கள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதாவது மின் துறை சம்பந்தமான புகார்கள் இருந்தால் தான் நான் சரி செய்ய முடியும் என்றும் பொண்டாட்டி கொடுமை என புகார் இருந்தால் அதனை நீங்கள்தான் சரி செய்ய வேண்டும் என பதில் அளித்துள்ள செந்தில் பாலாஜியின் கமாண்ட் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

