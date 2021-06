எதிர்காலத்திற்காக செயல்படுவது.. இதுதான் தமிழ்நாடு மாடல் வளர்ச்சி.. ஸ்டாலின் எடுத்த சூப்பர் முயற்சி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா காரணமாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் மக்கள் கடும் அவதிப்பட்டனர். அப்போது ஆக்சிஜன் உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெற முடிவெடுத்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அதற்கான முயற்சிக்கு இன்று அடித்தளம் போட்டுள்ளார்.

ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மையங்களை அமைக்க முன்வருமாறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஸ்டாலின். ஒரு விஷயம் இல்லை என்றால், அதில் எதிர்காலத்தில் அதில் தன்னிறைவு பெறுவது தான் தமிழ்நாடு மாடல் வளர்ச்சி.

ஒரு மாநிலத்தில் இயற்கையாகவே எல்லா தொழில்வளமும் அற்புதமாக உள்ள மாநிலம் என்றால் அது தமிழ்நாடு தான். ஐடி நிறுவனங்கள் தொடங்கி கார் நிறுவனங்கள் வரை அனைத்து வகை தொழில்களும் உள்ள மாநிலம். நாட்டின் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது, கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவம் உள்ளிட்டவற்றில் மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆகும்.

English summary

The development of the Tamil Nadu model is 'to act for the future' : tamil nadu chief minsiter mk stalin's super effort to build oxygen plants in tamilnadu.