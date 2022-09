தேர்தல் முறையில் ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.. மீண்டும் கொளுத்திப்போட்ட கமல்.. திமுக ஆதரவு?!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குடியரசுத் தலைவரைப் போல தேர்தல் முறையில் ஆளுநர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என அழுத்தம் கொடுத்துள்ளார் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன்.

தமிழக ஆளுநர், சட்டமன்றம் நிறைவேற்ற மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்து வருவது பல்வேறு சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழக ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்றது முதலே திமுக அரசு உடன் மோதல் போக்கைக் கையாண்டு வருவதாக விமர்சிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்திற்கு மதிப்பளித்து, மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் விரைந்து ஒப்புதலளிக்க வேண்டும் என்று கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் திடீர் டெல்லி பயணம்- ஹேமந்த் சோரனின் முதல்வர் பதவிக்கு ஆப்பு?

English summary

MNM president Kamal Haasan has said that the Governor RN Ravi should give his approval to the law amendment soon. Governor should be elected through the electoral process like the President, he added.