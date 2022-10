ஃபர்ஸ்ட் டைம்.. மேஜர் அறிவிப்பு! கிராமசபை போல நகரசபை.. பம்மல் பகுதியில் மக்களை சந்திக்கும் முதல்வர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கிராமசபை கூட்டங்கள் போல தமிழ்நாட்டில் முதல்முறையாக நகரசபை மற்றும் மாநகரசபை கூட்டங்களை நடத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

வரும் நவம்பர் 1ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், நகரசபை, மாநகரசபை கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.

தமிழகத்தில் உள்ள நகராட்சி, மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள வார்டுகளில் இந்தக் கூட்டங்களை நடத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

தாம்பரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பம்மல் பகுதியில் நடைபெறும் மாநகரசபை 6வது வார்டு கூட்டத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று மக்களிடம் குறைகளை கேட்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சந்தி சிரிக்கிறது.. இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் மீண்டும் சேரனுமா? ’அவங்க’ மனசு வைக்கனும்! தடாலடி டிடிவி தினகரன்!

English summary

For the first time in Tamilnadu, government has decided to hold the Municipal Council and Corporation Council meetings like Gram Sabha meetings. It has been reported that Chief Minister M.K.Stalin is going to participate in the meeting held in Pammal area under Tambaram Corporation.