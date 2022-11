அப்போ கிண்டல் பண்ணீங்களே.. இப்போ ஆளுநருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவார்களா? பாஜகவை சீண்டும் திமுக

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தை கையெழுத்துப் போட்டு அனுமதிக்காமல் ஆளுநர் இருப்பதைக் கேள்வி கேட்காத பா.ஜ.க., எதற்காக இழுத்தடிக்கிறார் ஆளுநர் என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவார்களா? என திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தலையங்கத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக முரசொலியில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தலையங்கத்தில்,"தமிழ்நாடு ஆளுநர், ஆர்.என்.இரவி அவர்களின் பேச்சுகள் சர்ச்சைக்குரியதாக இருப்பது மட்டுமல்ல, அவரது நடவடிக்கைகளும் சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கின்றன. கோவை சம்பவத்தை மூன்றே நாட்களில் என்.ஐ.ஏ. விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது தமிழ்நாடு அரசு.

அந்த மூன்று நாள் தாமதத்தையே பெரிய சர்ச்சை ஆக்கினார் ஆளுநர். சம்பவம் நடந்ததும் என்.ஐ.ஏ. வரவுக்காகக் காத்திருக்காமல் அனைத்து தடயங்களையும் திரட்டி, அனைத்து குற்றவாளிகளையும் கைது செய்து வழங்கியது தமிழ்நாடு காவல்துறை. அதனையே சந்தேகப்பட்டார் ஆளுநர்.

English summary

Will the BJP, which did not question the presence of the governor without signing the law passed on online rummy, protest why the governor is dragging it out? As has been severely criticized in the editorial of DMK's official daily Murasoli.