பிசாசு மாதிரி பாஜக வளர்கிறது என்ற அமைச்சர் துரைமுருகன்.. நாராயண் பதிலடி என்ன தெரியுமா?

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழகத்தில் பாஜக பிசாசு மாதிரி உருவெடுத்து வருகிறது என்று திமுக அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசிய நிலையில், ராட்சசர்களை அழிக்க வந்த கட்சி தான் பாஜக என்று அக்கட்சியின் மாநில துணைத்தலைவர் நாராயண் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் பாஜக எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் காலூன்ற முடியாது என்று திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.

ஒருபக்கம் தமிழகத்தில் நாங்கள் தான் உண்மையான எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறோம் என்று பாஜகவினர் கூறிவருகின்றனர்.

பாஜக தமிழ்நாட்டில் வேகமா வளருதா? துரைமுருகன் காமெடி பண்றாரு.. சீண்டிய திருமாவளவன்!

English summary

While DMK Minister Duraimurugan said that the BJP is emerging as a devil in Tamil Nadu, the party's state vice-president Narayan Tirupathi said that the BJP is the party that has come to destroy the demons.