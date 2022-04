மாநிலங்கள் வளர்வது சரியல்ல... நாடுதான் வளரனும் - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேச்சால் சர்ச்சை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மாநிலத்தின் வளர்ச்சியைவிட நாட்டின் வளர்ச்சி மீதே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவர்கள் முன் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையாற்றி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் 22 வது பட்டமளிப்பு விழா சென்னை வேப்பேரியில் அமைந்துள்ள கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

பல்கலைக்கழக வேந்தரும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநருமான ஆர்.என்.ரவி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் இணை வேந்தரும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தார்.

Governor RN Ravi addressed the students at the graduation ceremony of the Tamil Nadu University of Veterinary Sciences, saying that the focus should be on the development of the country rather than the development of the state