நீட் தேர்வுக்கு எதிராக முதல் கையெழுத்து போடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு குழப்புவதா? - இபிஎஸ் காட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதி அளித்தபடி நீட் தேர்வை ரத்து செய்யாததால் மாணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரிழந்ததாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டினார். சட்டசபைத் தேர்தலின் போது நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என்று பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் தற்போது மக்களை குழப்பி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நீட் தேர்வை வைத்து தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசியல் நடைபெற்று வருகிறது. அனிதாவின் மரணம் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டத்தை திமுக முன்னெடுத்தது. அப்போது ஆளுங்கட்சியாக இருந்த அதிமுகவிற்கு எதிராகவும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் போராட்டம் நடத்தியது திமுக.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்வோம் என்று கூறியது திமுக. சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த உடன் அனைவரும் எதிர்பார்த்தது நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானத்தைத்தான். ஆனால் அந்த தீர்மானம் இன்று தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

Edappadi Palanisamy alleged that the student had committed suicide as NEET did not cancel the examination as promised in the DMK election manifesto. Edappadi Palanisamy has also accused those who came to power by making false promises to cancel the NEET election during the assembly elections of now confusing the people.