அடுத்த ‘ஷாக்’.. புதிய மின் இணைப்பு கட்டணமும் ‘டபுள்’ ஆனது! யார் யாருக்கு எவ்வளவு? விரிவான ‘லிஸ்ட்’

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மின்சார கட்டணம் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டு உள்ள நிலையில், புதிய மின் இணைப்புக்கான கட்டணம் மற்றும் சேவைக் கட்டணமும் இரு மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடந்த 10ம் தேதி முதல் மின் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு அதிமுக போன்ற எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

பொதுமக்களும் மின் கட்டண உயர்வை கைவிட வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் மக்களுக்கு அடுத்த அதிர்ச்சியாக புதிய மின் இணைப்பு பெறுவதற்கான கட்டணம் மற்றும் சேவை கட்டணங்களும் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளன.

English summary

After Electricity chargers New Electricity connection and service charges also increased in Tamilnadu amid Opposition parties and People are condemning the hike of electricity charges