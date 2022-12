மாண்டஸ் போனால் என்ன? அடுத்த 3 மணி நேரம்.. இத்தனை மாவட்டங்ளில் மழைக்கு வாய்ப்பு -வானிலை மையம் அப்டேட்

Chennai

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் நள்ளிரவு கரையை கடந்த நிலையில் அடுத்த 3 மணி நேரம் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறியுள்ளது.

சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

