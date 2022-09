ரிப்போர்ட்.. எடப்பாடியின் ‘கட் அண்ட் ரைட்’ முடிவால் டென்ஷன் ஆன டெல்லி.. காத்திருக்கு சிக்கல்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவின் அறிவுரையை எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து புறந்தள்ளி வருவதை பாஜக தலைமை ரசிக்கவில்லை என்றும், இதனால், விரைவில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிக்கல் ஏற்படலாம் என்றும் கூறுகின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

சசிகலா, தினகரன், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அனைவரும் ஒரே அணியில் செயல்பட வேண்டும் என விரும்பும் பாஜக, மூவரை கிட்டத்தட்ட ஓகே சொல்ல வைத்து விட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே முரண்டு பிடித்து வருகிறார்.

இணைந்து செயல்பட எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்பாததன் காரணமாகவே, அவரை புறக்கணிப்பது போல் நடந்து கொண்டது டெல்லி.

அதன்பிறகு, டெல்லியை நோக்கி பல்வேறு முயற்சிகளை ஈபிஎஸ் மேற்கொண்டு வந்தாலும் இந்த ஒரு முடிவில் மட்டும் பிடிவாதமாக இருந்து வருகிறார். இது டெல்லி தலைமைக்கு கடும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

போனில் கிடைத்த டெல்லி சிக்னல்.. நோ டென்ஷன்.. 'தோற்றாலும்’ - ஓபிஎஸ் உற்சாகத்துக்கு பின்னணி இதுதானா?

English summary

It is said that Delhi BJP did not like Edappadi Palaniswami's constant refusal to take their advice on AIADMK crisis. Due to this, political observers say that EPS may face problems soon.