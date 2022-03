விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் இல்லை..நிர்வாகத்திறமை இல்லாத திமுக அரசு - இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: தென்மேற்குப் பருவமழையின் போது விவசாயிகள் நடவு செய்த நெற்பயிர்கள் மூழ்கி பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்றும் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் எதுவும் வழங்கவில்லை என்றும் சட்டசபை எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

2022-23ம் ஆண்டுக்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் சட்டசபையில் தாக்கல் செய்து பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். இந்த பட்ஜெட் பற்றி எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் உரமானியம் நடவு மானியம் அளிக்கப்பட்டது. விவசாயிகளுக்கு முதியோர் ஓய்வூதியம், திருமண உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, மகப்பேறு உதவித்தொகை, விபத்து உதவித்தொகை வழங்கிய அரசு அதிமுக அரசு என்று தெரிவித்தார்.

