“சபாஷ்”.. கடந்த முறை எழுந்த எதிர்ப்பு! திருத்திக்கொண்ட “பிக் பாஸ்” - புரோமோவ கவனிச்சீங்களா?

சென்னை: விஜய் டிவியில் 5 ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 6 வது சீசன் இன்று தொடங்கப்படும் நிலையில், கடந்த சீசனில் ஒளிபரப்பாகி வந்த ரம்மி விளம்பரம் இம்முறை இடம்பெறவில்லை.

தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது விஜய் டிவி. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

