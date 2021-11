வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பை விட 54% அதிகம்...சென்னையில் 77% கூடுதல் - பாலச்சந்திரன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பான அளவான 20 சென்டிமீட்டருக்கு பதில் 39 செமீ பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டலத் தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். இது இயல்பை விட 54% அதிகம் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் அக்டோபர் 1 முதல் இதுவரை 47 செ.மீ மழை பதிவானது. இது இயல்பைவிட 77% அதிகம் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழை காலமாகும். கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கி பெய்து வருகிறது. நவம்பர் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே மழை வெளுத்து வாங்கியது. காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவானதால் கடந்த 7ஆம் தேதியன்று விடிய விடிய மழை கொட்டித்தீர்த்தது.

தொடர்ந்து 5 நாட்களாக மழை விடாமல் கொட்டி வருவதால் எங்கும் பெருவெள்ளம் தேங்கியுள்ளது. இதனிடையே

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் சென்னையில் பலத்த காற்று வீசி வருகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் மதியம் 4 மணி வரை கனமழை தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

