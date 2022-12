ஏய்! இங்க வா.. ஊடகம் இருந்தால் கேள்வி கேட்கும் தகுதி வராது.. செய்தியாளரிடம் மீண்டும் சீமான் ஆவேசம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: செய்தியாளரை தரக்குறைவாக பேசியதற்காக தனக்கு பத்திரிகையாளர் சங்கங்கள் தெரிவித்த கண்டனத்தை வரவேற்பதாக தெரிவித்த நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், அதே நேர்காணலில் தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரிடம் ஆவேசமாகவும் ஒருமையிலும் பேசி இருக்கிறார். சிறிய ஊடகம் வைத்து இருந்தால் மட்டும் கேள்வி கேட்கும் தகுதி வந்து விடாது என்று தெரிவித்த சீமான், அந்த முடிவை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று பேசி உள்ளார்.

சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், "தன்னை நோக்கி கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை ஒருமையில் பேசி பைத்தியக்காரன் என்று திட்டியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சீமானின் இந்த பேச்சுக்கு பல்வேறு பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர் அமைப்புகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட மாற்றத்திற்கான ஊடகவியலாளர்கள் சங்கம் கண்டனத்தை பதிவு செய்திருந்தது.

கோபத்தில் கொந்தளித்த சீமான்.. மைத்துனரை இழுத்த செய்தியாளரிடம் தரக்குறைவாக பேச்சு - சிஎம்பிசி கண்டனம்

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman, who said that he welcomed the criticism given to him by the journalists' associations for abusing the journalist. In the same interview, he spoke furiously and again abuse the journalist who questioned him.