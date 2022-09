இலவசம் ஏமாற்று வேலை.. சீறும் சீமான்.. முதல்வருக்கு வரிசையாக கேள்வி கணைகள்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் மோசமான நிதிநிலைமையை வைத்துக்கொண்டு எதற்கு இலவசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அண்மைக் காலமாக தேசிய அரசியல் முதல் தமிழக அரசியல் வரை இலவசங்கள் குறித்த விவாதம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. திமுக, ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் அவை சமூக நீதி திட்டங்கள் என்றும், மறுபுறம் பாஜக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இலவசங்கள் தேவையில்லாதது, இலவசங்களால் தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை மோசமடைகிறது என்று பேசி வருகின்றனர்.

இலவசங்கள் குறித்த விவாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்.

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman has questioned that why should we give freebies in view of the bad financial situation in Tamil Nadu.