பொதுக்குழு, தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் செல்லாது... தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் அறிக்கை

சென்னை: ஜூன் 23ல் கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழு மற்றும் இன்று நடந்த தலைமை கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் செல்லாது என்பன உள்ளிட்ட விபரங்களோடு தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓ பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களது கட்சியின் நடவடிக்கைகள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தில் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் படி தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

இது வழக்கமான நடைமுறை என்றாலும் கூட தற்போது உள்கட்சி பிரச்சனையால் இது அதிக கவனம் பெற்றுள்ளது. இதில் தன்னை ஓ பன்னீர் செல்வம் தன்னை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டு கூறியுள்ளார். இந்த அறிக்கையில் உள்ள முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

O Panneer Selvam has submitted a report to the Election Commission with details including the general council meeting held on June 23 and the meeting of the executive councils held today is invalid.