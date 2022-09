ஆவின் பொருட்கள் விலை உயர்வு.. மக்களை வாட்டி வதைக்கும் செயலைக் கைவிடுங்கள்.. - ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

சென்னை : ஓராண்டு கால திமுக ஆட்சியினால் ஏழை எளிய மக்கள் விரக்தியின் விளிம்பிற்கு சென்று கண்ணீர் விட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

சொத்துவரி உயர்வு, மின் கட்டண உயர்வு, ஆவின் பொருள்கள் விலை உயர்வு ஆகியவை தொடர்பாக திமுக அரசை விமர்சித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

மக்களை வாட்டி வதைக்கும் செயலைக் கைவிட்டுவிட்டு, தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தமிழக முதல்வர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில், மக்கள் வடிக்கும் கண்ணீர் திமுக ஆட்சியை அழிக்கும் ஆயுதமாக மாறிவிடும் என்று ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

O.Panneerselvam has issued a statement criticizing the DMK government regarding the increase in property tax, increase in electricity tariff and increase in the price of Aavin products.