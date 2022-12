மொத்தமே 4 பேர்தான் கூட இருக்காங்க.. பேசாம ஓபிஎஸ் தனிக் கட்சி தொடங்கலாம்.. ஜெயக்குமார் கிண்டல்

Chennai

சென்னை: நேற்றைய மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஓ பன்னீர் செல்வம் பேசியபோது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை புதுகட்சி துவங்க கூறினார். இந்நிலையில் தான், ‛‛நாம் ஒருவர் நமக்கு நால்வர் என ஓ பன்னீர் செல்வம் செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் வேண்டுமானால் ஓபிஎஸ் முன்னேற்ற கழகம் என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை துவங்கலாம்'' என முன்னாள் அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் பெயர் பரிந்துரைத்து கடுமையாக தாக்கினார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியே செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

ஓ பன்னீர் செல்வத்தை கட்சியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு நீக்கம் செய்தது. மேலும் பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

When O Panneer Selvam spoke at the district secretaries' meeting yesterday, he asked Edappadi Palanichami to start a new party. It is in this situation that O Panneer Selvam is working as if one of us is four. "If he wants, he can start a new party named OPS Munnetra Kazhagam," said former minister D Jayakumar, who suggested the name and hit hard.