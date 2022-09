பயமுறுத்தும் ‘ப்ளு’ காய்ச்சல்! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அவசியம்! தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்த ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் காய்ச்சல் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் வரை சிறிது காலத்திற்கு பள்ளிகளுக்கு, குறிப்பாக தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து, தேர்வினை தள்ளி வைக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தமிழக அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," "நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்" என்னும் பழமொழிக்கேற்ப ஒவ்வொரு மனிதனும் நோயின்றி வாழ்வதையே விரும்புகிறான்.

இவ்வாறு வாழ்வதற்கு உடலோம்பல் மிகவும் அவசியம் என்றாலும், சீதோஷ்ண நிலைமைக்கேற்ப சில நோய்கள் பரவுகின்றபோது, திருவள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க, நோய் இன்னதென்று கண்டறிந்து, அதற்குண்டான காரணத்தை தெரிந்து, அதன்பின் அந்நோயை படிப்படியாக நீக்கும் வழிமுறையைக் கையாண்டு, அந்த நோய் நீங்கும்படி மருத்துவம் செய்ய வேண்டிய கடமை தமிழ்நாடு அரசிற்கு உண்டு.

English summary

O. Panneerselvam has requested the Tamil Nadu government to take measures to postpone the examination and give holidays to schools, especially primary schools, until the fever is brought under control in Tamil Nadu.