சட்டசபையில் சொன்னபடி ரூ.50 லட்சத்தை அரசுக்கு அனுப்பிய ஓபிஎஸ்.. மகன்களின் கணக்குகளில் இருந்து டி.டி!

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வம், தனது மூத்த மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் இளைய மகன் ஜெயப்பிரதீப் ஆகியோரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து தலா 25 லட்சம் என மொத்தம் 50 லட்சத்திற்கான டி.டியை நிதித்துறை அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருக்கு அனுப்பியுள்ளார்.

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கைக்கு தமிழக அரசின் சார்பாக அத்தியாவசிய பொருட்கள், மருந்துகள் அனுப்பி வைக்கப்படும் என கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தார்.

அப்போது, அரசின் முயற்சிகளுக்கு தனது குடும்பத்தின் சார்பில் 50 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்குவதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்தார்.

இலங்கைக்கு உதவுவதாக சட்டசபையில் அளித்த வாக்குறுதியின்படி ரூ. 50 லட்சத்தை தமிழக அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

O.Panneerselvam has sent a DD for a total of Rs 50 lakh from the bank accounts of his sons Ravindranath and Jayapradeep to TN Government for helping Srilanka.