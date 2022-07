எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்! ராயப்பேட்டையில் மாஸ்காட்டிய ஓபிஎஸ்! கட்சி அலுவலகத்தை கைப்பற்றிய ஆதரவாளர்கள்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை மாநகரத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்பாராத திருப்பமாக கட்சித் தொண்டர்களுடன் அதிமுக அலுவலகத்தை கைப்பற்றியுள்ளார் அக்கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளரும் பொருளாளருமான ஓ பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவிட்டது என்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு பல அதிரடி திருப்பங்களுடன் சென்னை வானகரத்தில் அதிமுகவின் இந்த ஆண்டில் இரண்டாவது பொதுக் குழு கூட்டம் தொடங்கவுள்ளது.

கடுகடுத்த முகம்.. 2 முறை வெளியே வந்துவிட்டு.. திடீரென உள்ளே ஓடிய ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு? பரபர சம்பவம்

நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சாதகமாக அமையாத நிலையில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறுவது கிட்டத்தட்ட தொடங்கிவிட்டது. அதே நேரத்தில் இறுதியாக உயர்நீதிமன்றத்தை நம்பி இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

AIADMK general body meeting is going on in Chennai city, in an unexpected turn, AIADMK office was seized by the party's coordinator and treasurer O Panneerselvam.