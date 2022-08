நிர்வாகம் சரியில்லை.. முதல்வர் உடனே தலையிடனும்.. பொங்கும் ஓபிஎஸ்.. மின் பற்றாக்குறை என எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் ஏற்படவுள்ள மின் பற்றாக்குறை அச்சுறுத்தலை திமுக அரசு தடுத்து நிறுத்திட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு மின்சாரம் இல்லை மத்திய அரசின் புதிய விதியால் சிக்கல்

தமிழக முதல்வர் உடனடியாக தலையிட்டு மின் உற்பத்தியாளர்களுக்கு செலுத் வேண்டிய தொகையை செலுத்தி, தமிழநாடு மின் உற்பத்தியாளர் மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை நீக்க வேண்டும் என ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இதில் உடனடியாகத் தலையிட்டு, மின் பற்றாக்குறை அபாயத்தை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், வருங்காலங்களில் இதுபோன்ற சூழல் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam urged TN Chief Minister should immediately intervene and pay the amount due to the power producers, remove the ban imposed on Tamil Nadu, and stop the threat of power shortage.