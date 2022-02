சாய்னா நேவால் குறித்து ஆபாச பதிவு.. சென்னை போலீசில் மன்னிப்பு கேட்டார் நடிகர் சித்தார்த்.. முழு விவரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பேட்மிண்டன் வீராங்கனை சாய்னா நேவால் குறித்து ஆபாசமாக கருத்து பதிவிட்டது தொடர்பாக நடிகர் சித்தார்த் போலீசில் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். விசாரணையின்போது அவர் மன்னிப்பு கேட்டதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

நடிகர் சித்தார்த் சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ச்சியாக ஆக்டிவில் இருந்து வருகிறார். அரசியல் ரீதியான கருத்துகளையும் அவ்வப்போது துணிச்சலாக வெளியிட்டு வருகிறார். ஒரு சில ட்வீட்கள் தொடர்பாக அவர் சர்ச்சையில் சிக்கியதும் உண்டு.

தப்பு பண்ணிட்டீங்களே சித்தார்த்.. விசாரணையை தொடங்கிய சென்னை போலீசார்.. பிடி இறுகுகிறதா?

English summary

Actor Siddharth has apologized to the police for posting an obscene comment about badminton player Saina Nehwal. According to the Chennai Police, he apologized during the interrogation