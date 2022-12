வேலையை காட்டிய ஆம்னி பேருந்துகள்.. ஜன.1ல் மதுரை - சென்னை திரும்ப ரூ.3,000.. அதிர்ச்சியில் பொதுமக்கள்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: புத்தாண்டு மற்றும் அரையாண்டு விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி 1ம் தேதி சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னை திரும்புவதற்கு மக்கள் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். ஆனால் ஆம்னி பேருந்து கட்டணம் வழக்கத்தை விட 2 முதல் 3 மடங்கு வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னை திரும்ப திட்டமிட்டுள்ள மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஜன.1ம் தேதியன்று மதுரையில் இருந்து சென்னை திரும்புவதற்கு ஆம்னி பேருந்து கட்டணமாக ரூ.3,000 வரை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வசிக்கும் வெளிமாவட்ட மக்கள் பண்டிகைகள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம். இதனால், பண்டிகைக்கு முந்தைய நாட்களில் சென்னையில் இருந்து பெரும் கூட்டமே தென் மாவட்டங்களை நோக்கி படையெடுக்கும். இதனால், பேருந்து, ரயில்கள் என எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதும்.

அந்த வகையில் டிசம்பர் 24ம் தேதி முதல் சென்னையில் இருந்து ஏராளமானோர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக சொந்த ஊர் பயணம் மேற்கொண்டனர். அதுமட்டுமல்லாமல் இன்னும் சில நாட்களில் புத்தாண்டும் வருவதால், மக்கள் ஏராளமானோர் சொந்த ஊரிலேயே தங்கி பண்டிகையை கொண்டாடிவிட்டு சொந்த ஊர் திரும்ப திட்டமிட்டுள்ளனர்.

சென்னை டூ மதுரைக்கு ரூ 4999! ஆம்னி பஸ்ஸில் பயணிப்போர் யாரும் பணக்காரர் இல்லை.. ராமதாஸ் கண்டனம்

English summary

People are planning to return to Chennai from their hometown on January 1 after the New Year and half-year holidays. But the omni bus fare has been increased by 2 to 3 times than usual.