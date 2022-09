ஆன்லைன் ரம்மி தடை சட்டம் ரெடியாகிறது.. கேஸ் போட்டும் தடுக்க முடியாதபடி இருக்கும்- அமைச்சர் ரகுபதி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நீதிமன்றத்தால் தடை விதிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆன்லைன் ரம்மிக்கான தடை சட்டம் அமையும் என்று சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் தொடர்ச்சியாக பல லட்சம் பணத்தை இழந்ததால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால், தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலையா? நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் - அமைச்சர் ரகுபதி உறுதி

English summary

Law Minister Raghupathi told reporters that there have been two consultation meetings regarding the Online Rummy Prohibition Act. A law against online rummy will be introduced soon.