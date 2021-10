அதர்மம் என்னும் சூழ்ச்சி அகன்று தர்மம் நிலைநாட்டப்படும் - ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் ஆயுதபூஜை வாழ்த்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெற்றி நிச்சயம் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் செயல்பட்டால் அதர்மம் என்னும் சூழ்ச்சி அகன்று தர்மம் நிலைநாட்டப்படும் என்று ஆயுத பூஜையையும், விஜயதசமியையும் கொண்டாடும் தமிழக மக்களுக்கு ஓபிஎஸ்,இபிஎஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒவ்வொருவரின் வாழ்வுக்கும் ஆதாரமாகத் திகழ்கின்ற அவரவரது தொழிலின் மேன்மையைப் போற்றும் வகையில், மக்கள் தத்தமது தொழிற் கருவிகளுக்கெல்லாம் பூஜை செய்து வழிபடும் திருநாளே ஆயுத பூஜையாகும்.

ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை நாளை முதல் கொண்டாடப்பட உள்ளது. விஜயதசமி பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில்,தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும் ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துகளை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.மேலும்,இது தொடர்பாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள கூட்டறிக்கை:

English summary

OPS and EPS have extended greeting the people of Tamil Nadu who are celebrating the Ayutha Pooja and Vijayadasamy, saying that if we act with the hope of victory, the Dharmathin Valvuthanai Soothu kauvum dharmam marupadiyum vellum.