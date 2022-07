ஓவரா பேசுறாரே.. ஆர்.பி.உதயகுமாரை குறி வைத்த ஓபிஎஸ் டீம்.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு ‘சிக்னல்’!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கடுமையாக அட்டாக் செய்து வரும் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமாரை குறி வைத்துள்ளது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

ஓபிஎஸ் வகித்த சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார், தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு எதிரான முகமாக முன்னிறுத்தப்படுகிறார்.

இதனால், ஓபிஎஸ் தரப்பு அவர் மீது குறி வைத்துள்ளது. அவர் மீதான புகார்களை ஓபிஎஸ் தரப்பு கிளப்பி வருவதால், விரைவில் ரெய்டு நடத்தப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

O Panneerselvam faction is targeted former minister R.B.Udhayakumar. It is also said that a raid may be conducted on RB Udayakumar soon.