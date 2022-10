விடாப்பிடி.. “முடியுமா.. நடக்குமா..?” எடப்பாடியை கால் வைக்க விடாத ஓபிஎஸ்.. கொண்டாடும் ஆதரவாளர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தேவர் தங்கக் கவசத்தைப் பொறுத்தவரை, அதிமுகவில் தன்னைத் தவிர யாரும் தொட முடியாது என விடாப்பிடியாக நின்று காட்டியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் எனக் கொண்டாடுகிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

2014ஆம் ஆண்டு முதல் தேவர் குருபூஜைக்கு அதிமுக சார்பில் தங்கக் கவசம் அணிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதிமுக பொருளாளர் என்ற முறையில் ஓபிஎஸ்ஸே வங்கியில் இருந்து தங்கக் கவசத்தை பெற்று தேவர் குருபூஜை விழா கமிட்டியாரிடம் ஒப்படைத்து வருகிறார்.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு, ஓபிஎஸ் - தினகரன் இடையேயான போட்டியில், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வசம் தங்கக் கவசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

தற்போது, அதிமுக பொருளாளர் என்ற முறையில் திண்டுக்கல் சீனிவாசனை வைத்து தங்க கவசத்தை பெற முயற்சித்தார் ஈபிஎஸ். ஆனாலும், அவரது முயற்சி தோல்வியில் முடிந்துள்ளது.

ஆபரேஷன் ஃபெயிலியர்.. "அந்த 3 பேரை தாண்டி தொட முடியலையே".. ஆர்பி அப்செட்.. பின்வாங்கிய எடப்பாடி!

English summary

O.Panneerselvam only has received Thevar gold armour from the bank since the gold armour was given on behalf of AIADMK. OPS supporters celebrating as he has steadfastly shown that no one in AIADMK can touch it except him.