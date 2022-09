பண மேட்டர்.. ‘வீண் பழி’.. எம்.ஜி.ஆர் செஞ்சது ஞாபகம் இருக்கட்டும் - கொந்தளிக்கும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அன்று எம்.ஜி.ஆர் மீது திமுகவினர் சுமத்திய குற்றச்சாட்டை இன்று எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீது சுமத்தியுள்ளார் என நினைவுகூர்கிறார்கள் அதிமுக தொண்டர்கள்.

திமுக பொருளாளராக இருந்த எம்.ஜி.ஆரை கட்சியை விட்டுத் தூக்கியதால் தான், அவர் தனிக்கட்சி தொடங்கி, தனது இறுதிக்காலம் வரை திமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர விடாமல் தடுத்தார்.

இன்று அதிமுக பொருளாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீது, கட்சிக் கணக்கில் கையாடல் செய்துவிட்டதாக அபாண்டமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்கிறார்கள் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

எம்.ஜி.ஆரால் திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை, பன்னீர்செல்வத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஏற்படும் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களான அதிமுக தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

டெல்லியில் சீக்ரெட் மூவ்.. சீனியர் லாயர் 'ர’.. அந்த தவறை செய்யக்கூடாது.. காய்நகர்த்தும் ஓபிஎஸ் மகன்!

English summary

AIADMK cadres recall that today Edappadi Palaniswami has accused O.Panneerselvam of the accusations that the DMK made on MGR. OPS supporters say that Edappadi Palaniswami has falsely accused ADMK Treasurer OPS of tampering with party accounts.