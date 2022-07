அதிரடி காட்டும் இபிஎஸ்! சட்டமன்றத்தில் அதிருப்தி அதிமுக? ஓபிஎஸ் போடும் மாஸ் ப்ளான்! புரட்சிப் பயணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சமயோசித நகர்த்தல்கள் சட்டப் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ் உள்ளிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கட்சியிலிருந்து நீக்கி உள்ள நிலையில் அவர்கள் அதிமுக அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் என்ற பெயரில் சட்டமன்றத்தில் செயல்படலாம் எனவும், சட்ட போராட்டங்களுக்கு இடையே தமிழகம் முழுவதும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சீல் வைக்கப்பட்ட அதிமுக அலுவலகம் திறக்கப்படுமா?

"நானே ராஜா நானே மந்திரி" என்பதுதான் அதிமுக பொதுச்செயலாளராக ஜெயலலிதா இருந்தவரை அவரது குணாதிசயம். அவர் நினைத்தால் சாதாரண தொண்டன் அன்று அமைச்சர் ஆகலாம் அமைச்சர் அடுத்த நாளே அரசியல் வாழ்வில் இருந்து தூக்கி எறிய படலாம்.

2 பேரால் வந்த குழப்பம்.. ஒருவருக்கு தலைமை கழக பதவி.. இன்னொருவருக்கு ரிவீட்.. தூக்கி அடித்த எடப்பாடி!

அந்த அளவுக்கு அதிமுகவின் அடிமட்ட தொண்டர்கள் முதல் முக்கிய நிர்வாகிகள் வரை அவரது கண்ணசைவுக்கு கட்டுப்பட்டு வந்தனர். ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு கட்சியை ஆட்சியையும் தனது கைவிரல் நுனியில் வைத்திருந்தார்.

English summary

Strategic Moves Edappadi Palanichami, who has taken over as the interim general secretary of AIADMK after the legal struggles, has removed the legislators including OPS from the party, and it has been reported that they ops may work in the legislature under the name of AIADMK disgruntled MLAs.