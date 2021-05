ஆக்சிஜன் நிறுத்தப்பட்டதால் நோயாளி பலி? கடலூர் மருத்துவமனையில் என்ன நடந்தது? மா.சுப்பிரமணியன் அறிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் கருவி எடுக்கப்பட்டதால் ராஜா என்பவர் உயிரிழந்ததாக எழுந்த புகாரில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குநருக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மருத்துவமனையில் ராஜா என்பவருக்கு ஆக்சிஜன் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ஆக்சிஜன் நிறுத்தப்பட்டதால் உயிரிழந்ததாக அவருடைய மனைவி தெரிவித்திருந்தார்.

ஆனால் நோயாளி ராஜா முகக்கவசத்தை தாமாகவே நீக்கிவிட்டு காலை உணவு சாப்பிட்டபோது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சையளித்தும் பலனின்றி உயிரிழந்ததாக மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Minister Ma Subramanian has ordered the Director of Medical and Rural Welfare to conduct an inquiry and submit a report on the complaint that Raja died due to an oxygen device being taken at the Cuddalore Government Hospital.