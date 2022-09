எதே.. கட்டாத மதுரை எய்ம்ஸில் “ஆபரேசனா”? மீம் கிரியேட்டர்போல் ப.சிதம்பரம் கலாய் - நட்டா பற்ற வைத்த தீ

Chennai

சென்னை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைகள் நடப்பதாகவும், தினசரி 1,000 புற நோயாளிகளை மருத்துவர்கள் கவனிப்பதாக சொல்லி இருக்கலாமே என முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வதற்காக பாஜக தேசிய தலைவரும் முன்னாள் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சருமான ஜே.பி.நட்டா வருகை தந்துள்ளார்.

நேற்று முந்தினம் பேசிய அவர், மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணிகள் 95% நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் பிரதமர் மோடி மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டபின் அதை திறந்து வைப்பார் என்றும் கூறினார்.

English summary

Former Union Minister and senior Congress leader P. Chidambaram tweeted sarcasm post that surgeries are being done at Madurai AIIMS Hospital and doctors are taking care of 1,000 outpatients daily.