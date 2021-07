மேகதாது.. மோடியை சந்திக்கும் தமிழக குழு.. கே.எஸ்.அழகிரி கொடுத்த லிஸ்டில் ப.சிதம்பரம் மிஸ்சிங் ஏன்?

Chennai

சென்னை: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்கச் சென்ற தமிழக குழுவில் காங்கிரஸ் சார்பில், ப.சிதம்பரம் இடம் பெறாதது விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக சட்டமன்ற கட்சிகளின் தலைவர்கள் குழு இன்று பிரதமரை சந்திக்கிறது.

திமுகவின் மூத்த அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் பிரதமரை சந்திக்கும் இந்த குழுவில், ஒவ்வொரு கட்சிகளின் சார்பில் அக்கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்கள் இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள்.

English summary

A group of leaders of the Tamil Nadu Assembly parties is meeting the Prime Minister today regarding the Mekedatu Dam issue. The absence of P. Chidambaram on behalf of the Congress in the Tamil Nadu delegation that went to meet Prime Minister Narendra Modi over the Mekedatu dam issue has drawn criticism.