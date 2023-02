''இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்ற பெயரே தவறானது''! பரபரப்பை கிளப்பும் பழ.கருப்பையா!

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் பெயரை மாற்றச் சொல்லும் பழ.கருப்பையா.

Chennai

சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்ற பெயரே தவறானது என்றும் தமிழ் சமய அறநிலையத்துறை என பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறி பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறார் பழ.கருப்பையா.

தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகம் என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியை நேற்று தொடங்கியுள்ள அவர் நாளை சென்னையில் மாநாடு நடத்துகிறார்.

இதனிடையே செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தமிழ்நாடு தன்னுரிமை கழகத் தலைவர் பழ.கருப்பையா, இந்துதுவாவுக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என வினவியதோடு பிறகு ஏன் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் பெயரை மாற்ற தயக்கம் என கேள்வி எழுப்பினார்.

