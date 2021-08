தமிழக பட்ஜெட்டில் என்ன அறிவிப்புகள் தேவை.. மக்கள் எதிர்பார்ப்பு என்ன? நமது வாசகர்கள் கருத்துக்கள்

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் 2021-22 நிதியாண்டுக்கான திருத்திய பட்ஜெட், சட்டசபையில் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனால், தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக இ-பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. காகிதமற்ற பயன்பாட்டை உருவாக்க அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதேபோல தமிழக வரலாற்றில் முதல் முறையாக, வேளாண் துறைக்கான தனி பட்ஜெட், 14ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

இரு பட்ஜெட் மீதான விவாதங்களும் ஆகஸ்ட் 16ம் தேதி தொடங்கி 19ம் தேதி நிறைவடைய உள்ளது. ஆகஸ்ட் 23ம் தேதி முதல் துறை வாரியான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதம் நடக்க உள்ளது.

இந்த நிலையில், ஒன் இந்தியா தமிழ் வாசகர்களிடம், பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் வாயிலாக, பட்ஜெட் பற்றிய எதிர்பார்ப்பை கேட்டிருந்தோம். நமது வாசகர்கள் அளித்த கருத்துக்கள் இதோ உங்களுக்காக:

