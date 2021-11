மழை வெள்ளத்தில் தவிக்கும் மக்கள்... மாறி மாறி குற்றம் சொன்னால் போதுமா?- நிரந்தர தீர்வுதான் என்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை வந்தாலே பலரது வயிற்றில் பய அமிலம் சுரக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது. காரணம் வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவிக்க வேண்டியிருக்குமே உணவுக்கும் தண்ணீருக்கும் கூட தவிக்க வேண்டியிருக்குமே என்பதுதான் சென்னையிலும் புறநகரிலும் வசிக்கும் பெரும்பாலான மக்களின் கவலை. சரியான மழைநீர் வடிகால் வசதி செய்யப்படாத காரணத்தால் மேற்கு மாம்பலம், தியாகராயநகரில் வசிக்கும் மக்களும் கூட இந்த ஆண்டு வெள்ளத்தில் நீந்தி செல்ல வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இப்படி இருந்தா ஏன் வெள்ளம் வராது? இணையத்தில் வைரலாகும் Velacheri Lake-ன் Map

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதி தொடங்கினாலும் நவம்பர் மாதத்தில்தான் தீவிரமடைந்தது. கடந்த நான்கு தினங்களாகத் தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களில் மழை பெய்துவருகிறது. மாநிலத்தின் பல இடங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளநீர் சூழ்ந்து பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்.. முழு பின்னணி!

சென்னையில் பல இடங்களில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வெள்ளக்காடாகக் காட்சியளிக்கிறது. ஒரு கன மழைக்கே சென்னை வெள்ளக்காடாக மாறிவிடுகிறது. மக்கள் படகுகளில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை வந்துவிடுகிறது. வடசென்னை, தென்சென்னை, மத்திய சென்னை, புறநகர் பகுதிகள் என சென்னை பெருநகரமே வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளது.

English summary

With the onset of the northeast monsoon, the stomachs of many begin to secrete acid. The reason is that most people living in Chennai and its suburbs are worried that they will be stranded in the floods and even in need of food and water. Residents of West Mambalam and Thiyagarayanagar have also been forced to swim in the floods this year due to the lack of proper rainwater drainage facilities.