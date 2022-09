நீதிக்கட்சி + சுய மரியாதை இயக்கம் = திராவிடர் கழகம்! திராவிட இயக்கத்தின் கிழக்கு திசை பெரியார்!

Chennai

சென்னை: திராவிட இயக்கத்தின் கிழக்கு திசையாக கருதப்படும் பெரியாரின் 144வது பிறந்தநாளான இன்று, உலகம் முழுவதும் உள்ள திராவிட இயக்க ஆதரவாளர்கள் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர்.

மனிதர்களில் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை, ஆணும் பெண்ணும் சரி நிகர் சமம் என்பதை அடிப்படைக் கொள்கையாகக் கொண்டு வாழ்நாள் முழவதும் தொண்டாற்றியவர் பெரியார்.

சாதி ஒழிப்பு, பெண் அடிமைத்தனம் ஒழிப்பு ஆகியவற்றுக்காக தொடர்ந்து போராடிய பெரியார், நீதிக்கட்சி மற்றும் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பயணித்தது பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பை இங்கே பார்க்கலாம்.

ஆணும் பெண்ணும் சரி நிகர் சமம்! பெரியார் 144வது பிறந்தநாள் நாளை! கோலாகலமாக கொண்டாடும் தமிழக அரசு!

English summary

Today, the 144th birth anniversary of Periyar, who is considered to be the eastern direction of the Dravidian movement, is being celebrated by supporters of the Dravidian movement all over the world.