40 லட்சத்தை கடந்த கொரோனா... 21 நாட்களில் ஒழிப்பேன் என சொன்ன மோடி விளக்கம் தர வேண்டும்: ப. சிதம்பரம்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 40 லட்சத்தை கடந்துவிட்டது; 21 நாட்களில் கொரோனாவை ஒழிப்பேன் என சொன்ன பிரதமர் மோடி இதற்கு விளக்கம் தர வேண்டும் என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

உலக நாடுகளில் மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியா தற்போது 3-வது இடத்தில் இருக்கிறது. இந்தியாவின் தற்போதைய கொரோனா பாதிப்பு வேகத்தில் 2-வது இடத்தில் உள்ள பிரேசிலை கீழே தள்ளிவிடும் நிலைதான் உள்ளது.

இந்தியாவில் நாள்தோறும் கொரோனா பாதிப்பு 80 ஆயிரத்தை தாண்டியதாக உள்ளது. இந்தியாவின் மொத்த கொரோனா பாதிப்பு 40 லட்சத்தைத் தாண்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் தமது ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

The only country that is not reaping the benefit of the lockdown strategy appears to be India



PM Modi who promised that we will defeat coronavirus in 21 days must explain why India failed when other countries seem to have succeeded