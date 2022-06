"2026க்கு செம பிளான்.. இப்போ சொன்னா காப்பி அடிச்சுடுவாங்க.. அடுத்து பாமக ஆட்சிதான்!" அன்புமணி பளீச்

Chennai

திருப்பூர்: பாமக சார்பில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பல முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பாமக சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. அதில் அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்டார்.

அவினாசி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பெரியகுரும்ப பாளையம் பகுதியில் தேவேந்திரர் குல வேளாளர் சமூகம் சார்பில் இந்திரன் கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.

அதிமுக, பாஜக ஓரமா போங்க.. “உண்மையான எதிர்க்கட்சி பாமக தான்” - ஒரே போடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்!.

