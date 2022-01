அம்மா மினி கிளினிக்கையும் மூடிவிட்டு.. இப்படி மனித நேயமற்ற வகையில் செயல்படலாமா?.. பொங்கிய ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அம்மா மினி கிளினிக்குகளில் பணியாற்றி, மாற்றுப் பணிகளில் அமர்த்தப்பட்ட 1,820 மருத்துவர்களை எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் பணி நீக்கம் செய்தது மனித நேயமற்றது என்று தமிழக அரசுக்கு பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்

இது குறித்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தமிழ்நாடு முழுவதும் மூடப்பட்ட அம்மா மினி கிளினிக்குகளில் பணியாற்றி, மாற்றுப் பணிகளில் அமர்த்தப்பட்டிருந்த 1,820 மருத்துவர்களும், சுமார் 2,000 பன் நோக்கு மருத்துவப் பணியாளர்களும் எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அரசுத் தரப்பிலிருந்து அளிக்கப்பட்டிருந்த வாக்குறுதிகளுக்கு மாறாக மருத்துவர்களும், பிற பணியாளர்களும் நீக்கப்பட்டிருப்பது மனித நேயமற்றது.

English summary

PMK founder ramadoss has condemned the Tamil Nadu government for firing 1,820 doctors who worked in Amma mini clinics and replaced them without any prior notice