தமிழ்நாடே போதையில் தள்ளாடுகிறது.. இளைஞர்களை காப்பாற்றுங்க முதல்வரே.. ராமதாஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போதைப் பழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக, ராமதாஸ் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

கோவை உக்கடம் புல்லுக்காடு பகுதியில் இளைஞர்கள் பலர் கூட்டமாக அமர்ந்து போதை ஊசியை உடலில் செலுத்திக் கொள்ளும் காணொலிக் காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகப் பரவி வருகின்றன.

இந்தக் காட்சியைக் கண்ட அனைவரும் இன்றைய இளைய தலைமுறையினரின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்? என்ற கவலைக்கும், அதிர்ச்சிக்கும் ஆளாகியிருப்பார்கள் என்பது மறுக்கமுடியாத உண்மை.

2 குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்றால் அரசு வேலை இல்லை.. மானியங்கள் ரத்து.. உ.பி. அரசு அதிரடி சட்டம்

English summary

PMK founder Ramadass has stressed the need to control drug addiction in Tamil Nadu.He called for the arrest and severe punishment of those who sell drugs