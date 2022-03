கிரிஸ்ராக்கிற்கு பளார் விட்ட வில் ஸ்மித்..சபாஷ் சரியான தண்டனை! உண்மையான கதாநாயகன்.. ராமதாஸ் பாராட்டு

Chennai

சென்னை : ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழாவில் தனது மனைவி குறித்து கிண்டல் செய்ததால் கிரிஸ்ராக்கை ஹாலிவுட் நடிகர் வில் ஸ்மித் அறைந்த நிலையில், சபாஷ்.... சரியான தண்டனை! வில் ஸ்மித் உண்மையான கதாநாயகன் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கிங் ரிச்சர்ட் என்ற படத்திற்காக பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் வில் ஸ்மித்துக்கு சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருது இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விழாவில் தனது மனைவி குறித்து கிண்டல் செய்ததால் ஆத்திரமடைந்த வில் ஸ்மித் கிரிஸ்ராக்கை மேடையில் ஏறி யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக ஓங்கி அறைந்தார். இதனால் விழாவில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

