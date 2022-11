மக்களை ஆசை காட்டி ஏமாற்ற முடியாது! பாமக அன்புமணி ராமதாஸுக்கு வந்த கோபம்! பறந்த அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : என்.எல்.சி நிறுவனத்தின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறும் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு கடலூர் மாவட்ட மக்கள் ஏமாற மாட்டார்கள் எனவும், சுற்றுச்சூழலை சூறையாடும் என்.எல்.சி வெளியேறாவிட்டால் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படுமென பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,"நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம், என்.எல்.சியின், சுரங்க விரிவாக்கத்திற்கு நிலம் தர மறுத்து பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், நிலம் கொடுப்பவர்களுக்கு வேலை அல்லது நிதி வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் ஆசைகாட்டியிருக்கிறது.

நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு கடந்த 50 ஆண்டுகளாக ஏமாற்றத்தையும், துரோகத்தையும் மட்டுமே பரிசாக அளித்த என்.எல்.சி நிறுவனத்தின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறும் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு கடலூர் மாவட்ட மக்கள் ஏமாற மாட்டார்கள்.

மக்களுக்கு துரோகம் செய்யும் என்.எல்.சி - தமிழகத்திற்கு தேவையில்லை- அன்புமணி ராமதாஸ் கொந்தளிப்பு!

English summary

The people of Cuddalore district will not be fooled by the wishes of the district collector on behalf of the NLC company, and if the NLC, which is looting the environment, does not leave, the Patali Makkal katchi leader Anbumani Ramadoss has said that the protest will be continued.