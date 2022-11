போக்குவரத்து விதிமீறல்.. சென்னையில் விரட்டிவிரட்டி பிடிக்கும் போலீஸ்.. 10 நாள் வசூல் இவ்வளவா!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் புதிய போக்குவரத்து விதிகள் அமலான 10 நாட்களில் 17,453 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ரூ.1.41 கோடி அபராதமாக வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தை கடந்த 2019ம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது. இந்த சட்டத்தின்படி போக்குவரத்து விதிகளை மீறு நபர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்படும் அபராத தொகை பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டது.

இந்த புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதன்படி தமிழ்நாட்டில் கடந்த வாரம் முதல் புதிய மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டம் அமலுக்கு வந்தது.

According to the police, 17,453 cases have been registered and a fine of Rs 1.41 crore has been collected in 10 days of the new traffic rules in Chennai.